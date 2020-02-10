Жертвами шторма «Кьяра» в Европе стали шесть человек

Разбушевавшийся в Европе шторм «Кьяра» уже унес жизни шести человек, передает Associated Press.

По одному человеку погибли в Чехии, Словении и на юге Великобритании. Все они — водители, на автомобили которых упали деревья.

В результате обрушения крыши на горнолыжном курорте в Польше погибли два человека, еще двое пострадали.

На озере Феген в Швеции утонул человек, находившийся со своим знакомым в лодке, которая перевернулась. Второй пассажир числится пропавшим без вести.

Кроме того, шторм «Кьяра» привел к отмене сотен авиарейсов и поездов в Европе, а также оставил без света 130 тысяч домов во Франции, 62 тысячи домов в Великобритании, 50 тысяч домов в немецкой федеральной земле Бавария и 10 тысяч домов в Ирландии.

На северо-западе Уэльса порывы ветра достигали 150 км/ч, а на севере Франции — 140 км/ч, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что 9 февраля в связи с разбушевавшейся стихией отменили более 200 рейсов различных авиакомпаний в аэропортах Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне.