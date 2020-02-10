Новейший российский спутник прислал фото Земли

Руководители космической миссии «Электро-Л» сообщили, что новейший отечественный спутник «Электро-Л» № 3 начал проходить летные испытания на своей рабочей орбите. Также аппарат впервые прислал снимок Земли.

Напомним, что запуск спутника произошел 24 декабря 2019 года ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур. Почти весь январь спутник двигался к геостационарной орбите, и только недавно аппарат приступил к работе.

Астрономы сообщили, что «Электро-Л» № 3 занял свое положение в точке стояния 165,8° восточной долготы на высоте 35 786 километров над Землей.

Руководители миссии рассказали, что на борту спутника находится современное оборудование, например многозональное сканирующее устройство гидрометеорологического обеспечения (МСУ-ГС).

Этот телескоп позволяет получать изображения диска Земли с разрешением один километр на пиксель в десяти различных диапазонах длин волн: 3 видимого света и 7 инфракрасных. Прибор нужен для детального отслеживания глобальной метеообстановки с измерением температуры воздуха и поверхности планеты, — говорится в заявлении.

На главной фотографии вы можете видеть снимок, который сделал аппарат в первые дни своей миссии.