Новейший российский спутник прислал фото Земли
- 10 февраля 2020, 13:50
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Руководители космической миссии «Электро-Л» сообщили, что новейший отечественный спутник «Электро-Л» № 3 начал проходить летные испытания на своей рабочей орбите. Также аппарат впервые прислал снимок Земли.
Напомним, что запуск спутника произошел 24 декабря 2019 года ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур. Почти весь январь спутник двигался к геостационарной орбите, и только недавно аппарат приступил к работе.
Астрономы сообщили, что «Электро-Л» № 3 занял свое положение в точке стояния 165,8° восточной долготы на высоте 35 786 километров над Землей.
Руководители миссии рассказали, что на борту спутника находится современное оборудование, например многозональное сканирующее устройство гидрометеорологического обеспечения (МСУ-ГС).
Этот телескоп позволяет получать изображения диска Земли с разрешением один километр на пиксель в десяти различных диапазонах длин волн: 3 видимого света и 7 инфракрасных. Прибор нужен для детального отслеживания глобальной метеообстановки с измерением температуры воздуха и поверхности планеты, — говорится в заявлении.
На главной фотографии вы можете видеть снимок, который сделал аппарат в первые дни своей миссии.
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