Мошенники нашли новый способ кражи денег у россиян

Мошенники начали применять новую схему кражи безналичных средств российских граждан. Она базируется на страхе владельца счета, о закрытии которого сообщают операторы нелегальных кол-центров.

Как пишет газета «Известия», в российских банках и в ЦБ уже знают о новом «сценарии общения с клиентом», который применяют злоумышленники. Если раньше владельцу карты сообщали о совершении подозрительных операций, маскируясь под службу безопасности кредитной организации, то теперь пугают поступившим запросом на закрытие счета.

Жулики предлагают уточнить персональные данные, что якобы необходимо для перевода средств на «безопасный счет». Они часто выступают в роли представителей пенсионного фонда, социальных служб и даже сотрудников СМИ. По словам источника в российском банке, некоторые кредитные организации также иногда совершают подобные звонки при закрытии своих отделений.

Специалисты советуют никогда не сообщать посторонним реквизиты своих банковских карт или sms-коды для подтверждения операций. Это чревато потерей денежных средств со счета.

Недавно «Ридус» рассказал о популярном методе воровства денег с карт с помощью мессенджеров.