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Самолет «Победы» совершил вынужденную посадку в Петербурге

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© Википедия

© Википедия

Пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP515 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург совершил экстренную посадку в аэропорту вылета примерно через 30 минут после взлета. Приземление прошло в штатном режиме.

По данным пресс-службы компании-оператора Пулково, командир экипажа сообщил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт.

«Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В компании добавили, что все пассажиры экстренно приземлившегося рейса находятся в терминале. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

На табло авиакомпании «Победа» указано, что рейс «прибыл» в Санкт-Петербург из Санкт-Петербурга.

Как пишет URA.RU, причиной экстренного возвращения в аэропорт вылета могла стать трещина в лобовом стекле самолета.

Накануне в аэропорту города Усинска в Республике Коми аварийную посадку совершил пассажирский самолет авиакомпании Utair. Лайнер ударился хвостовой частью о взлетную полосу.

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