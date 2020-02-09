Посольство России предупредило туристов о шторме в Эстонии

Российское посольство в Эстонии предупредило соотечественников, собирающихся посетить страну или уже находящихся на ее территории, о приближении сильного шторма. Ожидается серьезное увеличение скорости ветра.

«9 февраля, в воскресенье вечером на островах Хийумаа и Сааремаа, в Харьюском Ляэнеском и Пярнуском уездах усилится юго-западный, южный ветер в континентальной части порывы до 15, на побережье — до 22 метров в секунду. В ночь на понедельник, 10 февраля, юго-западный, южный ветер в континентальной части усилится порывами до 20, на побережье до 27 метров в секунду», — сказано в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты напомнили, что сильный ветер может вызвать обрыв линий электропередач, падение деревьев, нарушить работу транспорта. Рекомендовано «сделать запасы продуктов питания и питья, следить за оперативными прогнозами погоды и оповещением населения на сайте bit.ly/hoiatus».



Ранее сильный шторм «Сиара» уже обрушился на Нидерланды, Германию и Великобританию.