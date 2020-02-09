найти ×
   
  • USD +0.67
    63.47
  • EUR +0.55
    69.63
СохранитьСохранено0
×

004017

В Нижегородской области погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на «ватрушке»

Small f1a6d446e0
© youtube.com

© youtube.com

В Городце Нижегородской области 13-летний мальчик погиб под колесами автомобиля, выкатившись на дорогу на «ватрушке».

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, трагедия произошла 9 февраля около 15:30.

«Мальчик 2006 года рождения при катании на „ватрушке“ выкатился с откоса на проезжую часть дороги», — приводит сообщение РИА Новости. Водитель иномарки не успел затормозить и совершил наезд ребенка. В результате школьник получил травмы, не совместимые с жизнью.

Согласно предварительным данным, водитель был трезв, с места ДТП не скрывался.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Балахнинском районе Нижегородской области 20-летний экстремал прикрепил тюбинг к автомобилю, за рулем которого находился его знакомый. Когда машина с «ватрушкой» на буксире выехала на дорогу, молодой человек вылетел на встречную полосу и попал под колеса «Нивы». В результате он скончался от полученных травм.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
651160705читать позжечитаю позже
Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
26228436читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Гормоны, с которыми стоит подружиться, чтобы похудеть

Именно они больше всего влияют на накопление жира и жиросжигание.

1006832читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе06 февраля

Успокаиваем отпрыска, предварительно успокоив себя.

205032читать позжечитаю позже