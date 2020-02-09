На Украине решили призывать в армию с 20 лет

В 2020 году граждане Украины в возрасте 18 и 19 лет будут призываться в армию на добровольной основе, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

«В этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19 — исключительно с согласия призывников», — приводит «Интерфакс» его слова, сказанные в эфире телеканала «Украина 24».

Загороднюк также напомнил, что военнослужащие срочной службы ранее не привлекались к проведению операции в Донбассе и не будут привлекаться впредь, пишет агентство.

В ноябре 2019 года министр заявил, что на Украине будет отменен призыв на срочную военную службу, а вместо этого появится профессиональная действующая армия по стандартам НАТО.

Как писал ранее «Ридус», президент России Владимир Путин раскритиковал власти Украины за неспособность обеспечить разведение войск в Донбассе и тем самым выполнить взятые на себя в ходе минского процесса обязательства.

