Военные спасли Мисс Финляндия, пытавшуюся покорить горную вершину

Обладательница титула Мисс Финляндия-2013 Лотта Хинтса (с 2016 года — Някювя) была спасена пакистанскими военными.

Как сообщает газета Iltalehti, финка совершала восхождение на горную вершину Broad Peak, которая считается одной из самых высоких в мире (ее высота составляет 8051 метров над уровнем моря).

Американец Дональд Боуи признался в Instagram, что причиной эвакуации стала его пневмония. Мисс Финляндия тоже решила прервать восхождение.

Альпинисты были эвакуированы на вертолете, пишет издание.

Примечательно, что в июне 2019 года эта пара уже предпринимала попытку покорить в Пакистане другой пик, однако и тогда потерпела неудачу.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как пес покорил Гималайские горы вместе с альпинистами и в итоге обрел семью.