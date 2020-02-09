Военные спасли Мисс Финляндия, пытавшуюся покорить горную вершину
- 09 февраля 2020, 16:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Обладательница титула Мисс Финляндия-2013 Лотта Хинтса (с 2016 года — Някювя) была спасена пакистанскими военными.
Как сообщает газета Iltalehti, финка совершала восхождение на горную вершину Broad Peak, которая считается одной из самых высоких в мире (ее высота составляет 8051 метров над уровнем моря).
Американец Дональд Боуи признался в Instagram, что причиной эвакуации стала его пневмония. Мисс Финляндия тоже решила прервать восхождение.
Альпинисты были эвакуированы на вертолете, пишет издание.
Примечательно, что в июне 2019 года эта пара уже предпринимала попытку покорить в Пакистане другой пик, однако и тогда потерпела неудачу.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как пес покорил Гималайские горы вместе с альпинистами и в итоге обрел семью.
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