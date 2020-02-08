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В Ватикане состоялась встреча Папы Римского с Зеленским

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© Twitter.com

© Twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский нанес официальный визит в Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском.

После беседы, состоявшейся в Апостольском дворце, глава украинского государства сообщил в Twitter, что «вдохновлен разговором о мире на Украине».

Зеленский также отметил, что понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

«Через два месяца после „Нормандии“ в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России», — написал он.

Как сообщает РИА Новости, из источников при Святом престоле стало известно, что Папа Римский подарил Зеленскому изображение святого Мартина Турского, отметив, что тот помогал нуждающимся силой любви. «Желаю, чтобы святой Мартин защитил ваш народ», — приводит агентство слова понтифика.

После аудиенции с Его Святейшеством Зеленский заявил, что Папа Римский назвал его «Президентом мира». «Вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — цитирует украинского лидера пресс-служба его офиса.

Ранее «Ридус» писал о том, что Папа Римский Франциск заявил о необходимости установления гражданского мира на Украине, в Сирии и Венесуэле, обратившись к теме политических кризисов во время традиционного рождественского обращения.

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