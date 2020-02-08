Почему чай не полезнее кофе

Преувеличенный вред кофе для организма человека опять опровергли. Ученые в очередной раз доказали, что умеренное употребление этого напитка никак отрицательно не скажется на вашем здоровье.

Большинство ученых приходит к выводам, что умеренное употребление кофе (около 3—4 чашек в день для среднего человека и не более 2, если вы чувствительны к кофеину) является превосходной профилактикой ряда опасных заболеваний.



В недавнем интервью эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала, что кофе частенько приписывают пугающие негативные последствия, хотя это совсем не так. Например, некоторые диетологи категорически запрещают кофе на этапе похудения, обосновывая это тем, что напиток калорийный.

Это совсем не так. Калорийность чашки кофе без сахара, молока и других добавок практически равно нулю. При этом ощущение прилива энергии достигается лишь благодаря воздействию кофеина, — пояснила Тихонова.

Если пить обычный эспрессо, то его влияние на организм будет таким же, как и при употреблении чая. У этих напитков одинаковое воздействие на организм, но происходит оно по-разному.

Кофе оказывает свое действие на организм в течение восьми часов, имеет распределенный эффект, а чай — в течение двух часов, но намного сильнее и концентрированнее.



В кофейных зернах содержатся также витамины и многие нужные организму микроэлементы. При обжарке многие полезные свойства теряются, однако сохраняются витамины группы B.

Однако маленьким детям лучше отказаться от кофе или употреблять этот напиток с большим количеством молока, считают ученые.