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Защиту русского языка хотят внести в Конституцию

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Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции рассмотрит возможность внесения в Основной Закон положения о защите русского языка. С соответствующим предложением выступил общественный совет при Министерстве культуры РФ.

«Члены общественного совета рекомендовали дополнить текст преамбулы Конституции тремя поправками: «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Защищая чистоту русского языка и языков народов России», «Имея главной целью осуществления власти народосбережение», — приводит ТАСС сообщение Министерства культуры.

Предложение общественного совета были направлены в ОП РФ.

С предложением внести поправки в Конституцию выступил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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