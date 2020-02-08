Защиту русского языка хотят внести в Конституцию
- 08 февраля 2020, 11:15
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции рассмотрит возможность внесения в Основной Закон положения о защите русского языка. С соответствующим предложением выступил общественный совет при Министерстве культуры РФ.
«Члены общественного совета рекомендовали дополнить текст преамбулы Конституции тремя поправками: «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Защищая чистоту русского языка и языков народов России», «Имея главной целью осуществления власти народосбережение», — приводит ТАСС сообщение Министерства культуры.
Предложение общественного совета были направлены в ОП РФ.
С предложением внести поправки в Конституцию выступил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.
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