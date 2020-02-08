Робот-медсестра научилась безболезненно брать кровь из вены

Американские ученые рассказали о своем новом изобретении — медицинском роботе, который умеет брать кровь из вены не хуже опытной медсестры. На днях специалисты протестировали робота, и сообщается, что эксперименты прошли удачно.

Еще одно преимущество робота состоит в том, что после взятия крови он может самостоятельно проанализировать образец и в короткие сроки дать результат. В перспективе он сможет заменить медсестер и в других процедурах.

За работой робота следили инженеры и профессиональные медики, которые высоко оценили мастерство робота. Его эффективность оказалась на уровне и даже выше, чем в данный момент демонстрируют медицинские работники.

Общий показатель эффективности составил 87%, а среди людей с легко доступными венами — 97%. Медсестры испытывают трудности в заборе крови у 27% пациентов, вены которых плохо просматриваются и у 40% людей со слабым прощупыванием вен, указывают авторы.

Робот обладает повышенной чувствительностью, поэтому в 97 процентах случаев ему удается попасть иглой в вену с первого раза. Мы специально работали над чувствительностью и умением робота искать подходящее место для укола, так как повторное введение игл может спровоцировать травмы вен, тромбоз и флебит, — рассказали создатели робота.

Также в ходе испытаний выяснилось, что робот делает эту процедуру менее болезненно, чем медсестры. Устройство работает с помощью ультразвукового контроля, а также включает в себя модуль-анализатор на основе центрифуги для обработки образцов.

Возможно, в ближайшее время робот-медсестра появится в каретах скорой помощи и диспансерах США, а через несколько лет такие технологии доберутся и до России.