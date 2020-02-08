Не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США

По меньшей мере 200 посетителей казино L’Auberge в американском городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана, заразились норовирусом.

Как сообщает местный телеканал WVUE, вспышка этого инфекционного заболевания произошла на прошлой неделе.

По словам главы минздрава штата Лейси Кавано, норовирус оказался очень заразным. «Сейчас не имеет значения, как это началось, поскольку теперь мы наблюдаем распространение вируса среди населения», — приводит ее слова телеканал.

Отмечается, что норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую иногда называют кишечным или желудочным гриппом.

Ранее «Ридус» писал о том, что в декабре 2017 года на борту круизного лайнера Independence of the Seas компании Royal Caribbean произошла вспышка желудочно-кишечной инфекции, в результате чего за пять дней круиза по Карибскому морю норовирусом заразились 332 человека.