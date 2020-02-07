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Охрана Минэнерго отменила заказ на оскорбляющие Обаму наклейки

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© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

В Министерстве энергетики РФ сообщили, что подведомственное ему ФГУП «Ведомственная охрана» отменило госзакупку своего Северо-Кавказского филиала, в перечне которой оказались наклейки с надписью, оскорбляющей экс-президента США Барака Обаму.

В ведомстве объяснили, что наличие в перечне таких наклеек является технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия.

Отмечается также, что решение об отмене закупки принято с целью уточнения некорректно составленного технического задания.

«Должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность в соответствии с законодательством», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

На сайте госзакупок указано, что предприятие отказалось от проведения тендера 7 февраля. 

Ранее на него обратили внимание СМИ, поскольку в тендере по техобслуживанию и ремонту автомобилей филиала оказались наклейки с надписью «Обама чмо».

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