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В Москве впервые прооперировали пациента с двумя смертельными заболеваниями

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

На днях в Москве прошла сложная многочасовая операция, во время которой доктор медицинских наук Комаров Роман Николаевич прооперировал пациента с аневризмой аорты и раком желудка.

Это первый подобный случай, отмечает пресс-служба клиники факультетской хирургии Сеченовского университета. Пациентом стал житель Новочеркасска, Ростовской области, Анатолий Михайлович С.

У мужчины был диагностирован рак желудка 3 стадии, а также аневризма брюшной аорты. Напомним, что аневризмой брюшной аорты называют расширенный участок в нижнем отделе аорты, главного кровеносного сосуда, который снабжает кровью наш организм.

Анатолий Михайлович С. рассказал, что у себя на родине местные онкологи отказывались его оперировать из-за риска разрыва аневризмы. А кардиохирурги опасались осложнений из-за достаточно запущенного рака желудка.

Помочь мужчине решил директор клиники факультетской хирургии им. Н. Н. Бурденко — Роман Комаров, который сам провел первую в Москве операцию одновременно двух смертельных заболеваний.

Сейчас пациент находится в больнице под наблюдением, чувствует себя удовлетворительно. По прогнозам медиков, операция прошла успешно и сейчас мужчине потребуется время на реабилитацию.

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