найти ×
   
  • USD +0.67
    63.47
  • EUR +0.55
    69.63
СохранитьСохранено0
×

00173

Жители Копейска пытались продать двух девушек в Бахрейн за 1 млн долларов

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Полиция Дагестана задержала мужчину и женщину, пытавшихся продать двух девушек на Ближний Восток за 1 млн долларов.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МВД, двое жителей Каспийска — 39-летняя женщина и 48-летний мужчина — собирались продать в Бахрейн двух жительниц Махачкалы для занятий проституцией.

Торговцев вместе с девушками задержали на пути к государственной границе. «Они планировали пересечь границу, сменив на другой стороне автомобили, и доставить девушек в пункт назначения», — уточнил собеседник агентства.

Подозреваемые уже признались в содеянном.

Ранее сообщалось, что шестерых жительниц удмуртского города Воткинск осудили за продажу женщин в секс-рабство в Бахрейн. Организатор группы получила 6 лет колонии строгого режима, одна из ее подчиненных — 4 года исправительной колонии общего режима. Двум другим подсудимым отбывание наказания отсрочили до того момента, пока их дети станут совершеннолетними. Остальные участницы дела отделались условным сроком.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Лечение творчеством: что такое арт-терапия и чем она полезна
4019252читать позжечитаю позже
Советы
Начните свой день лучше: 5 вещей, которые не стоит делать по утрам
7048438читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Общество
Две тысячи избранных богаче 4,6 миллиарда самых бедных людей Земли

Такие данные содержатся в докладе, выпущенном к форуму в Давосе.

5023497читать позжечитаю позже

Здоровье
Наука и техника
Микроиглы могут избавить нас от болезненных уколов05 февраля

Ученых вдохновили примеры в живой природе и 4D-печать.

405265читать позжечитаю позже