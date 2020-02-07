Жители Копейска пытались продать двух девушек в Бахрейн за 1 млн долларов

Полиция Дагестана задержала мужчину и женщину, пытавшихся продать двух девушек на Ближний Восток за 1 млн долларов.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МВД, двое жителей Каспийска — 39-летняя женщина и 48-летний мужчина — собирались продать в Бахрейн двух жительниц Махачкалы для занятий проституцией.

Торговцев вместе с девушками задержали на пути к государственной границе. «Они планировали пересечь границу, сменив на другой стороне автомобили, и доставить девушек в пункт назначения», — уточнил собеседник агентства.

Подозреваемые уже признались в содеянном.

Ранее сообщалось, что шестерых жительниц удмуртского города Воткинск осудили за продажу женщин в секс-рабство в Бахрейн. Организатор группы получила 6 лет колонии строгого режима, одна из ее подчиненных — 4 года исправительной колонии общего режима. Двум другим подсудимым отбывание наказания отсрочили до того момента, пока их дети станут совершеннолетними. Остальные участницы дела отделались условным сроком.