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Разбившийся на Каме вертолет депутата Хайруллина провалился под лед

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© youtube.com

© youtube.com

Потерпевший крушение под Казанью вертолет Bell 407, принадлежавший депутату Госдумы Айрату Хайруллину, провалился под лед и ушел под воду.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, спасатели попытаются вытащить летательный аппарат при помощи гидравлического оборудования.

В Росавиации сообщили, что предварительная причина случившегося — плохие метеоусловия, передает «Интерфакс».

Ранее «Ридус» писал о том, что вертолет совершил жесткую посадку на лед реки Камы в шести километрах от города Лаишево.

На борту находились три человека — сам Айрат Хайруллин, помощник депутата и пилот. Сотрудники аппарата парламентария сообщили, что Хайруллин совершил 7 февраля рабочий визит в Казань.

В результате крушения погиб депутат Айрат Хайруллин, а пилот вертолета Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов выжили. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностированы различные переломы.

В Сети появилось видео с места происшествия.

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