Разбившийся на Каме вертолет депутата Хайруллина провалился под лед
- 07 февраля 2020, 20:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Потерпевший крушение под Казанью вертолет Bell 407, принадлежавший депутату Госдумы Айрату Хайруллину, провалился под лед и ушел под воду.
Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, спасатели попытаются вытащить летательный аппарат при помощи гидравлического оборудования.
В Росавиации сообщили, что предварительная причина случившегося — плохие метеоусловия, передает «Интерфакс».
Ранее «Ридус» писал о том, что вертолет совершил жесткую посадку на лед реки Камы в шести километрах от города Лаишево.
На борту находились три человека — сам Айрат Хайруллин, помощник депутата и пилот. Сотрудники аппарата парламентария сообщили, что Хайруллин совершил 7 февраля рабочий визит в Казань.
В результате крушения погиб депутат Айрат Хайруллин, а пилот вертолета Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов выжили. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностированы различные переломы.
В Сети появилось видео с места происшествия.
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