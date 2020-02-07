«Зеленая альтернатива»: сторонники Греты Тунберг вышли на пикеты в Москве

Активисты новой экологической партии «Зеленая альтернатива» провели в Москве серию одиночных пикетов в поддержку созданного шведской школьницей Гретой Тунберг движения Fridays For Future. Такие пикеты, по словам руководителя организационного комитета «Зеленой альтернативы» Руслана Хвостова, будут устраиваться каждую пятницу.

Мы официально присоединились к движению Fridays For Future и теперь каждую пятницу будем обращать внимание россиян на мировые и внутрироссийские экологические проблемы, — рассказал в интервью «Ридусу» Хвостов. — Зеленая повестка очень интересует наших сограждан, многие подходили к пикетчикам и спрашивали их об экологии.

«Мы говорим людям об уничтожении озера Байкал, где сейчас возводят завод по добыче воды, о смоге в Екатеринбурге, мусорных полигонах в Подмосковье и, разумеется, о скандальном строительстве технопарка „Шиес“, куда собираются свозить отходы из Москвы. Активисты из Архангельской области, выступающие против строительства технопарка, очень, между прочим, обрадовались, узнав, что мы их поддерживаем», — добавил Руслан.

Напомним, что партия «Зеленая альтернатива» выразила готовность поддержать именитого художника и рок-исполнителя Васю Ложкина на выборах в Госдуму.

Ложкин хочет принять участие в довыборах в нижнюю палату парламента по 194 одномандатному округу. Избирательная кампания в этом округе будет проводиться в сентябре 2020 года в связи с освободившимся депутатским мандатом, который ранее принадлежал Александру Грибову. Недавно господин Грибов был назначен премьер-министром Михаилом Мишустиным на должность замруководителя аппарата правительства РФ.