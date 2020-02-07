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Подольский школьник умер на уроке физкультуры

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Девятиклассник умер на уроке физкультуры в одной из школ Подольска, сообщила представитель подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Согласно предварительной версии, подростку стало плохо во время игры в баскетбол.

Сев на скамейку, он потерял сознание. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика.

«Изучением медкарты школьника установлено наличие у него сердечного заболевания, однако это позволяло посещать уроки физкультуры, к ним он был допущен», — приводит слова Врадий РИА Новости.

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются ученики и сотрудники школы.

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