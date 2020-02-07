Российский ученый признал преимущество электронных сигарет

Электронные устройства и вейпы представляют собой хороший компромисс сигаретам, сообщил руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава РФ Евгений Имянитов.

В беседе с NEWS.ru он заявил, что последствия от курения электронных сигарет не столь негативны, поскольку в них отсутствуют смолы, выделяющиеся в результате горения в обычных сигаретах, и обладающие канцерогенным эффектом.

По словам Имянитова, именно поэтому эти устройства можно считать менее вредной альтернативой традиционному курению.

Профессор приветствует тот факт, что появился заменитель без очевидного содержания высоких доз канцерогенов. «Это разумный компромисс, который позволяет получать удовольствие от процесса, похожего на курение, не подвергая себя столь явной и очевидной опасности», — сказал он изданию.

Политику безусловного запрета в отношении электронных сигарет Имянитов назвал крайностью и «попыткой строить жизнь в черно-белом формате». При этом он предупредил, что необходимо продолжать изучение побочных эффектов, поскольку есть опасения, что некоторые курильщики станут приобщаться к вредной привычке с помощью электронных устройств и затем переходить на обычные сигареты.

Свое несогласие с позицией Имянитова выразила в беседе с NEWS.ru главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина. Она отметила, что в ведомстве сейчас прилагается много усилий, чтобы приравнять электронные сигареты к обычным, так как уже отмечались случаи серьезных заболеваний легких у таких курильщиков. Драпкина добавила, что механизм воздействия этих устройств на организм не ясен, а последствия могут быть непредсказуемыми.

Как сообщал «Ридус», ученые назвали опасные химические вещества, которые входят в состав ароматизированных жидкостей и капсул для вейпинга. Они оказывают вредное воздействие на легочную ткань, вызывают воспаления и генетические повреждения, а при постоянном длительном использовании повышают вероятность серьезных респираторных заболеваний и даже рака.



В начале октября прошлого года врачи заявили, что повреждения легких у вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги. Эти поклонники электронных сигарет употребляли смеси на основе никотина, а также в ряде случаев марихуаны.

