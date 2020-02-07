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203128

Вынесен приговор героине скандальной статьи о наркотиках

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© vk.com

© vk.com

Анна Глазова (Тэо Логос), известная как героиня статьи в сетевом издании «Батенька, да вы трансформер», была признана виновной в незаконном обороте наркотиков.

Кузьминский суд Москвы приговорил ее к году и восьми месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Поскольку Глазова не явилась в суд на оглашение приговора, ее объявили в розыск, приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что с лета прошлого года Глазова находилась под подпиской о невыезде.

Анна Глазова известна как героиня статьи «Героин — собственность модели», опубликованной в декабре 2018 года. В ней девушка под псевдонимом Тэо рассказывала, как она уже десять лет употребляет наркотики, и утверждала, что ей удается вести более или менее нормальную жизнь.

На тот момент Глазова уже год находилась в федеральном розыске. В начале января 2018 года ее задержали с героином массой 1,73 грамма и отпустили под подписку. После этого москвичка скрылась.

В феврале 2019 года появилась информация, что арестованная за хранение наркотиков Анна Глазова совершила попытку суицида в СИЗО № 6.

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