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Ученые работают над созданием каталога предраковых изменений

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда ученых из Великобритании опубликовала исследование, в котором говорится о том, что удалось выявить мутации для 40 видов рака, и они смогут предсказать онкозаболевание за десятки лет.

Полученные данные станут отличным материалом для создания генетических тестов, позволяющих предсказать предраковое состояние, — пояснили авторы исследования.

В своем исследовании ученые идентифицировали ранние специфические генетические изменения почти у десятков типов опухолей. На основе этих данных была получена компьютерная модель, которая соединила в себе геномы более 2600 опухолей 38 различных типов рака.

Эту модель сейчас преобразовывают в каталоги основных генетических изменений, которые приводят к развитию рака. Согласно общим наблюдениям, генетические мутации происходят в человеке задолго до того, как ему диагностируют рак.

Например, опухоль мозга или глиобластому можно заподозрить за несколько лет до ее появления, считают ученые из Великобритании.

Наши данные дают возможность своевременно обнаружить аберрантные клетки прежде, чем они станут злокачественными. Идентификация этих генетических паттернов позволит разработать информативные диагностические тесты, которые будут заранее указывать на риски рака, пояснили ученые.
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