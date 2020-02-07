Ученые работают над созданием каталога предраковых изменений

Команда ученых из Великобритании опубликовала исследование, в котором говорится о том, что удалось выявить мутации для 40 видов рака, и они смогут предсказать онкозаболевание за десятки лет.

Полученные данные станут отличным материалом для создания генетических тестов, позволяющих предсказать предраковое состояние, — пояснили авторы исследования.

В своем исследовании ученые идентифицировали ранние специфические генетические изменения почти у десятков типов опухолей. На основе этих данных была получена компьютерная модель, которая соединила в себе геномы более 2600 опухолей 38 различных типов рака.

Эту модель сейчас преобразовывают в каталоги основных генетических изменений, которые приводят к развитию рака. Согласно общим наблюдениям, генетические мутации происходят в человеке задолго до того, как ему диагностируют рак.

Например, опухоль мозга или глиобластому можно заподозрить за несколько лет до ее появления, считают ученые из Великобритании.