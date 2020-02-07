Юрист обвинил украинцев в призывах к государственному перевороту в России

Украинские интернет-пользователи устроили в социальных сетях панику по поводу предложенных президентом РФ Владимиром Путиным поправок к Конституции, пишет юрист Илья Ремесло в Facebook.

Наиболее популярная в Сети публикация о Конституции РФ принадлежит жителю Киева Сергею Сумленному, который работает главой украинского офиса Фонда Генриха Бёлля. В своем посте в Twitter Сергей призывает россиян к государственному перевороту, ссылаясь на успешный украинский опыт.

В комментариях к роликам на YouTube украинцы не устают писать, что благодаря государственному перевороту их жизнь наконец-то наладилась.

Некоторые пользователи пытаются выдавать себя за россиян, однако украинская раскладка на клавиатуре, где, как известно, отсутствует буква «ы», их выдает.

Ранее украинские пользователи отличились распространением в Сети фейков о «шагающем по России китайском коронавирусе»: они активно публиковали посты об огромном количестве зараженных.

«Я вот думал, что же мне это напоминает. Да точно же — когда сгорел ТЦ „Зимняя вишня“, появилось много „дочерей офицеров“, которые бегали по соцсетям с рассказами про сотни и тысячи жертв, создавали специальные аккаунты для наведения паники. Потом внезапно оказалось, что очень многие из „дочерей офицеров“ являются гражданами Украины, а главный украинский „пранкер Вольнов“ целенаправленно обзванивал морги и сообщал о „сотнях жертв“», — прокомментировал юрист Ремесло.

Позже к украинским паникерам присоединились сторонники главы ФБК Алексея Навального.

Правда, особого успеха активисты Навального не добились. Их пост собрал всего лишь 13 лайков.