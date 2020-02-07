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Юрист обвинил украинцев в призывах к государственному перевороту в России

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Украинские интернет-пользователи устроили в социальных сетях панику по поводу предложенных президентом РФ Владимиром Путиным поправок к Конституции, пишет юрист Илья Ремесло в Facebook.

Наиболее популярная в Сети публикация о Конституции РФ принадлежит жителю Киева Сергею Сумленному, который работает главой украинского офиса Фонда Генриха Бёлля. В своем посте в Twitter Сергей призывает россиян к государственному перевороту, ссылаясь на успешный украинский опыт.

В комментариях к роликам на YouTube украинцы не устают писать, что благодаря государственному перевороту их жизнь наконец-то наладилась.

Некоторые пользователи пытаются выдавать себя за россиян, однако украинская раскладка на клавиатуре, где, как известно, отсутствует буква «ы», их выдает.

Ранее украинские пользователи отличились распространением в Сети фейков о «шагающем по России китайском коронавирусе»: они активно публиковали посты об огромном количестве зараженных.

«Я вот думал, что же мне это напоминает. Да точно же — когда сгорел ТЦ „Зимняя вишня“, появилось много „дочерей офицеров“, которые бегали по соцсетям с рассказами про сотни и тысячи жертв, создавали специальные аккаунты для наведения паники. Потом внезапно оказалось, что очень многие из „дочерей офицеров“ являются гражданами Украины, а главный украинский „пранкер Вольнов“ целенаправленно обзванивал морги и сообщал о „сотнях жертв“», — прокомментировал юрист Ремесло.

Позже к украинским паникерам присоединились сторонники главы ФБК Алексея Навального.

Правда, особого успеха активисты Навального не добились. Их пост собрал всего лишь 13 лайков.

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Проверяется информация о женщине-ветеране, живущей без газа и горячей воды

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Прокуратура Самарской области приступила к проверке появившейся в СМИ и соцсетях информации о 89-летней женщине-ветеране, которая живет без газа и горячей воды.

Как сообщили ТАСС в надзорном ведомстве, в настоящее время проверяется публикация о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение коммунальных услуг.

Согласно данным СМИ и соцсетей, 89-летняя жительница Самары, являющаяся ветераном ВОВ, проживает в квартире дома на улице Балаковской, где отсутствуют газ и горячая вода. При этом ей продолжают приходить квитанции об оплате коммунальных услуг.

Исполняющий обязанности прокурора области Игорь Харитонов поручил тщательно разобраться в ситуации и при необходимости обеспечить ветерана коммунальными услугами, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пользователи сайта «Двач» вычислили анестезиолога из Кирова, который на форуме признался, что умерщвляет беспомощных пациентов областного госпиталя для ветеранов войн и с удовольствием наблюдает за их агонией. Предварительная проверка, проведенная минздравом Кировской области, не выявила фактов смерти пациентов в его дежурства, однако следственные органы тоже занялись проверкой по данному делу.

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