Из семян времен Римской империи вырастили плодоносные пальмы

Международная команда ученых рассказала об удивительном эксперименте: им удалось вырастить из семян возрастом около двух тысяч лет финиковые пальмы. Сообщается, что семена были найдены в разных местах Иудейской пустыни во время археологических исследований.

Мы хотели возродить древний сорт иудейских финиковых пальм, которые росли здесь более 2000 лет назад. Так как семян у нас было немного, мы провели лабораторные исследования, в ходе которых определили мужские и женские растения, чтобы понять, какие из них можно высаживать для возрождения сорта, — рассказали авторы исследования.

Ученые рассказали, что финиковые пальмы (Phoenix dactylifera) на Ближнем Востоке культивируют тысячелетиями, поэтому их возрождение имеет большую историческую ценность.

Изображение пальм и крупных сочных плодов присутствует на многих фресках и произведениях искусства, но достоверно узнать, как выглядели эти растения, невозможно. Однако ученые нашли выход, когда после разных археологических раскопок у них накопилось несколько древних семян.

Финиковые косточки были найдены в 60-х годах прошлого века в крепости Масада царя Ирода (юго-западное побережье Мертвого моря), а потом и на раскопках в других точках Иудейской пустыни.

Первый эксперимент с семенами провели еще в 2006 году. Тогда ученые из четырех семян вырастили одно растение, которое получило название Мафусаил в честь библейского долгожителя. Пальма успешно прижилась и теперь периодически цветет.

Спустя несколько лет израильские и французские ученые, которые вырастили Мафусаила, собрали 33 наиболее сохранных финиковых семени из разных мест раскопок в Иудейской пустыне и приступили к выращиванию древних пальм.

Все, кроме одной косточки, некоторое время подержали в растворе гибберелловой кислоты (это растительный гормон, который способствует прорастанию семян и удлинению побегов), а затем и в растворе органических удобрений — для стимуляции развития зародыша.

Одну косточку, из Кумрана, оставили в качестве контроля.



Из всех посаженных образцов только шесть дали всходы. Радиоуглеродный анализ остатков кожуры проросших косточек показал, что все они появились в IV веке до нашей эры — II веке нашей эры. Определив женский и мужской пол у растений (по цветкам), ученые дали молодым деревьям библейские имена — Адам, Иона, Юдифь, Вооз, Уриил, Анна.

После того как пальмы слегка подросли, ученые провели генетический анализ, который показал, что пальмы с Ближнего Востока периодически обменивались пыльцой с западными финиковыми пальмами из Северной Африки.