Коронавирус внесут в систему мониторинга иммунитета россиян

Коронавирус 2019-nCoV, вспышка которого обеспокоила Всемирную организацию здравоохранения и продолжает терзать Китай, может войти в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био». Она находится в стадии разработки и тестирования в нескольких регионах России.

Как заявили газете «Известия» в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, система действует в пилотном режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму и Новосибирской области. В нее уже попали более 20 различных болезней, в числе которых туберкулез, различные типы гепатита, краснуха и ветряная оспа. Добровольцы различных возрастов сдают кровь для выявления в ней определенных антител или антигенов.

Благодаря этой системе можно будет скорректировать национальный календарь и географию профилактических прививок, а также контролировать уровень сопротивляемости инфекциям граждан страны. Добавление коронавируса 2019-nCoV позволит определить реакцию коллективного иммунитета на новое опасное заболевание.

Тем временем президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что гражданам России не стоит бояться коронавируса и соотечественников, которых вывезли недавно самолетами ВКС РФ из Китая в Тюмень. В России оперативно отреагировали на опасность и сделали все, чтобы не допустить распространение болезни.