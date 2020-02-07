Посол Польши рассказал о причинах сноса памятников советским воинам

Власти Польши сносят памятники советским воинам, поскольку на них присутствуют «запрещенные символы» — серп и молот, а также красная звезда. Исключение предусмотрено лишь для монументов, «представляющих собой художественную ценность» и «демонстрирующихся в научных или культурных целях». Не трогают и обелиски на кладбищах, заявил польский посол в Москве Влодзимеж Марчиняк.

«Законы предусматривают снос этих памятников на основании того, что в Польше запрещены тоталитарные идеологии и их символы. В случае коммунизма — это красная звезда и серп и молот. Запрещена их демонстрация в публичных местах. И поскольку такие обелиски содержат эти символы, их сносят», — заявил дипломат в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Эти правила касаются монументов, установленных в городах и скверах, на площадях и улицах, подчеркнул посол. Но «если такие памятники расположены на кладбище, тогда они являются элементом места захоронения и находятся под защитой закона», добавил он.

«Также не сносят объекты, если они представляют собой художественную ценность, демонстрируются в научных или культурных целях или являются памятниками архитектуры», — пояснил Марчиняк.

Недавно появилась надежда на восстановление мавзолея воинам Красной армии в польском городе Тшчанка. Он был установлен на братской могиле, но это не уберегло памятник от разрушения в рамках так называемой «декоммунизации».