Британия ослабит торговые ограничения в отношении России

С 1 января 2021 года Великобритания отменит защитные пошлины на некоторые товары из ряда стран, в число которых вошла и Россия. Перечень обнародовало Министерство внешней торговли Соединенного Королевства в рамках корректировки торговых контрмер вслед за выходом страны из Евросоюза.

Переходный период, призванный предотвратить негативные последствия Brexit, продлится до 31 декабря 2020 года. В этот промежуток времени страны Евросоюза и Великобритания сохранят прежний порядок действий, параллельно работая над новыми соглашениями, включая договоренности о свободной торговле.

После завершения переходного периода Великобритания отменит ограничения на алюминиевую фольгу, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония из России. При этом сохранятся ограничения на холоднокатаную листовую сталь, электротехническую сталь, продукцию горячего проката из легированной стали и некоторые другие товары.

Также в число стран, в отношении которых будут отменены торговые контрмеры, вошли Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, США, Турция, Украина, Южная Корея и другие.

Тем временем в Минфине считают, что возможная отмена антироссийских санкций плохо отразится на состоянии российской экономики.