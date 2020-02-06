Британия ослабит торговые ограничения в отношении России
- 06 февраля 2020, 23:42
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
С 1 января 2021 года Великобритания отменит защитные пошлины на некоторые товары из ряда стран, в число которых вошла и Россия. Перечень обнародовало Министерство внешней торговли Соединенного Королевства в рамках корректировки торговых контрмер вслед за выходом страны из Евросоюза.
Переходный период, призванный предотвратить негативные последствия Brexit, продлится до 31 декабря 2020 года. В этот промежуток времени страны Евросоюза и Великобритания сохранят прежний порядок действий, параллельно работая над новыми соглашениями, включая договоренности о свободной торговле.
После завершения переходного периода Великобритания отменит ограничения на алюминиевую фольгу, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония из России. При этом сохранятся ограничения на холоднокатаную листовую сталь, электротехническую сталь, продукцию горячего проката из легированной стали и некоторые другие товары.
Также в число стран, в отношении которых будут отменены торговые контрмеры, вошли Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, США, Турция, Украина, Южная Корея и другие.
Тем временем в Минфине считают, что возможная отмена антироссийских санкций плохо отразится на состоянии российской экономики.
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