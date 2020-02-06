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Путин подписал закон об оплате жилья для детей при разводе родителей

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© Flickr

© Flickr

Президент России Владимир Путин подписал проект закона, который обязывает родителей оплачивать расходы на жилье для несовершеннолетних детей после развода. Документ опубликован на портале правовой информации.

После принятия закона суд вправе привлечь родителей, проживающих отдельно от бывшей семьи, к оплате жилого помещения для несовершеннолетнего ребенка. Ранее такое право предоставлялось лишь в отношении расходов на лечение и уход за несовершеннолетним. Судебные органы должны оценивать ситуацию с учетом сложившихся обстоятельств и принимать решение, соблюдая баланс интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.

Документ, вносящий изменения в статью 86 Семейного кодекса РФ был принят Государственной думой 23 января 2020 года, а 30 января одобрен Советом Федерации.

Накануне президент России потребовал от правительства оперативно подготовить поправки к закону, чтобы семьи с детьми смогли получить выплаты, обозначенные в послании Федеральному собранию.

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