Школу в США оштрафовали за благотворительный показ «Короля льва»

Родители учеников начальной школы в американском городе Беркли решили устроить благотворительную вечеринку и порадовать своих детей просмотром нового фильма «Король Лев». Организаторам удалось собрать 800 долларов на школьные программы. Однако вскоре агентство Movie Licensing USA прислало счет на 250 долларов в качестве штрафа за нелицензионный показ картины.

Компания, контролирующая соблюдение лицензионных прав The Walt Disney Company, сочла нарушением показ в школе фильма с купленного для личного просмотра DVD-диска. Претензии вызвали бурю эмоций в социальных сетях и даже протест представителей местной власти.

«Это просто ужасно, что невероятно богатая корпорация заставляет своих агентов преследовать школу, вынужденную собирать безумные деньги только для того, чтобы платить учителям, покрывать стипендии и оплачивать школьные программы», — цитирует сайт CNN слова члена городского совета Беркли Лори Дросте.

Женщина напомнила, что в отношении The Walt Disney Company до сих пор действуют льготные ставки налогообложения, и компания платит за свою недвижимость по тарифам 1978 года. Речь идет «о миллионах и миллионах долларов в год», которые не поступают в государственный бюджет. «Из-за этого наши школы сейчас крайне недофинансированы. США с 70-х годов скатились с уровня лучших систем образования в число самых некачественных», — заявила Дросте.

По ее словам, школа «с энтузиазмом заплатила бы лицензионный сбор, если бы Disney пожелал пересмотреть налоги на свою собственность».

Скандал не остался незамеченным. Генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер попросил извинения у школы от имени компании и пообещал «лично внести пожертвования в созданный по их инициативе фонд». Об этом он написал в Twitter.

Тем временем власти американского города Уосо заявили о готовности снять запрет на игру в снежки. Он действует с 1962 года.