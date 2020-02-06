Противников маткапитала обвинили в незнании жизни российских семей

Участница рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора раскритиковала противников материнского капитала журналиста Максима Шевченко и телеведущую Алену Водонаеву.

Ранее Шевченко назвал материнский капитал «оскорбительной, презрительной и недопустимой поддержкой семей».

«Держите деньги и размножайтесь — это оскорбление», — сказал журналист в интервью «Свободной прессе».

А Водонаева полагает, что материнским капиталом пользуются лишь нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки». Люди, которые живут скромно, заводят детей исключительно ради денег, а не из-за желания стать родителями и воспитать достойную смену, уверена Водонаева.

«Меня удивляет, когда некоторые люди говорят о ненужности материнского капитала, — высказалась Ирина Киркора в интервью газете „Взгляд“. — Похоже, они просто не знают, что у многих российских семей после рождения ребенка ухудшается материальное положение. Поэтому крайне важно, когда государство задействует определенные ресурсы, чтобы люди себя чувствовали более защищенными. В этой связи я, конечно, поддерживаю инициативу президента Владимира Путина по поводу развития программы материнского капитала. Теперь семьям предоставили право на получение маткапитала при рождении первенца, а сумму, которую родители получают при появлении второго ребенка, существенно увеличили».

С критикой в адрес Алены Водонаевой также выступил и одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что телеведущая мыслит как «привокзальная потаскуха» и «порнозвезда средней руки». Кроме того, Милонов упрекнул Водонаеву в экстремизме и предложил, чтобы ей запретили появляться на различных публичных мероприятиях.