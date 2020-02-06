Что такое анемия и нужно ли ее лечить

Термин «анемия» — это широкое понятие, обозначающее несколько сотен различных состояний. Некоторые из них легкие и поддаются лечению, другие — довольно серьезные. Чаще всего анемия возникает из-за сильного дефицита железа в крови.

Из-за этой нехватки в крови вырабатывается низкий процент эритроцитов, вследствие чего снижается концентрация гемоглобина. А так как гемоглобин отвечает за доставку кислорода из легких по всему организму, его низкое содержание негативно сказывается на самочувствии человека.

Типы анемии

Типов и видов анемии на сегодняшний день более 400, однако медики выделяют пять основных причин возникновения этого заболевания, которые встречаются чаще всего.

Железодефицитная анемия. Эта наиболее распространенная форма анемии вызвана низким уровнем железа в организме. Людям нужно железо, чтобы вырабатывать гемоглобин, и большая часть этого железа поступает из пищи.

Железодефицитная анемия может возникнуть в результате неправильного питания, большой потери крови из-за операций, а также во время беременности.



Витаминно-дефицитная анемия. Если вы правильно питаетесь, то анемия все равно может вас одолеть, так как пища не всегда дает нам полный спектр необходимых витаминов. Тогда на помощь приходят витамины В12 и фолиевая кислота, которые восполняют запас необходимых веществ. Эти витамины способствуют нормализации количества эритроцитов в крови.



Серповидноклеточная анемия. Это наследственное заболевание приводит к тому, что эритроциты приобретают форму полумесяца, хотя в норме они должны быть округлые. Лечения от этого заболевания нет, поэтому человеку приходится приспосабливаться.



Чаще всего это наследственное заболевание встречается в странах, где распространена малярия.

Талассемия. Талассемия — это наследственное заболевание крови, в результате которого уровень гемоглобина становится ниже нормы. По данным Национального института сердца, легких и крови (NHLBI), этот тип анемии вызван генетическими мутациями в одном или нескольких генах, которые контролируют выработку гемоглобина.



Апластическая анемия. Апластическая анемия — это редкое, опасное для жизни состояние, которое развивается, когда костный мозг перестает вырабатывать достаточно новых клеток крови, включая эритроциты, белые клетки и тромбоциты.

Чаще всего этот вид анемии возникает после лучевой и химиотерапии: противораковое лечение может повредить стволовые клетки в костном мозге, которые производят клетки крови.

Кто в зоне риска

Если не брать во внимание наследственные типы анемии, а также апластическую анемию, то риск возникновения этого заболевания есть практически у каждого из нас.

Риск анемии выше у людей с плохим питанием, кишечными расстройствами, хроническими заболеваниями и инфекциями, а также у женщин, страдающих обильными выделениями во время менструаций, у беременных.

Около 10—12% людей старше 65 лет страдают анемией, но это состояние не является нормальной частью старения, поэтому даже пенсионерам стоит обратить внимание на свой анализ крови.



Симптомы анемии

Легкая форма анемии проходит практически бессимптомно, объясняют медики. Однако, если ваш организм истощен, даже легкая форма может быстро перерасти в хроническую. Вот основные симптомы анемии:

Чувство усталости и слабости

Бледная кожа

Одышка, особенно при физических нагрузках

Холодные руки и ноги

Слабость или головокружение

Постоянное чувство жажды

Учащенный пульс и дыхание

Судороги нижней части ноги

Осложнения сердца (нарушение сердечного ритма, шум в сердце, увеличение сердца)

Как распознать анемию

Если вышеперечисленные симптомы вам знакомы, то обратитесь к своему лечащему врачу и сдайте общий анализ крови. Если показатель эритроцитов и гемоглобина ниже нормы, то у вас, скорее всего, анемия.

В норме гемоглобин в крови у женщин составляет 120—150 г/л, у мужчин — 130—160. Эритроциты в норме 3,8—5,2 на 10 в 12-й степени. Прелатентный и латентный дефицит железа в общем анализе не проявляет себя никак.

Легкая степень тяжести: гемоглобин 120/130 — 90 г/л, эритроциты от 3,8 до 3,2;

Средняя — 90—70 г/л, эритроциты от 3,2 до 3;

Тяжелая — <70 г/л, эритроциты <3

Можно ли вылечить?

Лечение анемии зависит от конкретного типа, напоминают врачи. Но при первых двух видах организм может справиться с заболеванием, если изменить рацион питания. В первую очередь при анемии нужно употреблять мясо, так как в нем содержится большое количество железа.

Не забывайте о клетчатке — овощах и фруктах, а также о достаточном количестве воды. Грубо говоря, диета при анемии — это правильное питание и отказ от фастфуда и алкоголя.

При средней и тяжелой форме анемии, а также многим беременным женщинам назначают курс приема витамина В12 и фолиевой кислоты, которые помогают лучшему усвоению железа в организме.

Анемия не считается опасным заболеванием, однако она может привести к неприятным последствиям. Например, к проблемам с сердечно-сосудистой системой, с дыханием. Нередко она является причиной бесплодия или выкидыша на ранних сроках беременности.