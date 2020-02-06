В Конституцию предлагают включить понятие «федеральные территории»

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию рассмотрит возможность включения в Основной Закон понятия «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением. Об этом сообщил председатель рабочей группы, член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Мы внимательно изучим данное предложение, оно требует дополнительной проработки», — отметил Клишас в интервью РИА Новости.

В случае принятия поправки, рассказал сенатор, федеральные территории не будут входить в состав субъектов РФ. Такими территориями могут стать особо охраняемые природные зоны и Арктическая зона.

Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования, — резюмировал Клишас.

В то же время рабочая группа по подготовке поправок к Конституции поддержала изменения, направленные на защиту семьи и прав ребенка.

«Предлагается добавить поддержку семьи и обеспечение прав детей, чтобы защита, укрепление и поддержка семьи и прав ребенка получила дальнейшее рабочее раскрытие», — заявила член группы, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

С предложением внести поправки в Конституцию выступил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.



Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.