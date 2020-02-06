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Скончался легендарный актер Кирк Дуглас

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© Twitter

© Twitter

Ушел из жизни Кирк Дуглас — один из величайших актеров своего времени и всей истории мирового кино. Обладатель точеной челюсти, немыслимо голубых глаз и почетного Оскара «за 50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе», автор головокружительной карьеры и десяти романов, последняя настоящая легенда Голливуда.

Кирка Дугласа не стало 5 февраля. Он прожил 103 года.

«С огромной печалью я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 лет. Для всего мира он был легендой, актером „Золотого века“ кинематографа, правильно прожившим свои золотые годы, гуманистом, приверженность которого справедливости и правилам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас», — написал сын актера — Майкл Дуглас — в Instagram.

Настоящее имя великого актера — Исер Данилович. Он родился 9 декабря 1916 года в городе Амстердам в американском штате Нью-Йорк в бедной еврейской семье выходцев из России, совсем недавно приехавших в Соединенные Штаты.

Дуглас снялся за долгую карьеру во множестве картин, самыми известными из которых являются «Жажда жизни», «Спартак», «Злые и красивые», «Перестрелка», «Викинги».

Дуглас в 1996 году перенес инсульт и был вынужден уйти из кинематографа. Он посвятил себя семье, занялся благотворительностью, начал писать романы и мемуары.

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