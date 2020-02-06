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Карта из компьютерной игры найдена в украинском учебнике

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© Википедия

© Википедия

Карта из компьютерной игры Elder Scrolls V: Skyrim непонятным образом попала в учебник географии для шестых классов школ Украины. Пособие прошло научную экспертизу украинской Национальной академии наук, а министерство образования страны официально рекомендовало его учителям.

Авторами учебника являются Валерий Пестушко и Ганна Уварова. Учебное пособие выпущено в 2014 году в издательстве «Генеза» тиражом в 101 648 экземпляров. Издание финансировало государство. Карта из компьютерной игры красуется на 37-й странице. Примечательно, что Elder Scrolls V: Skyrim вышла в 2011 году, пишет сайт РЕН ТВ.

О столь странном выборе авторов учебника сообщила в Facebook журналистка Анна Чабарай.

Она же опубликовала фотографию из другого украинского учебника — «Всемирной истории» для десятых классов. На снимке в разделе, посвященном истории США между двумя мировыми войнами (!), среди обедающих строителей небоскреба можно заметить знаменитого голливудского актера Киану Ривза. Кадр был снят в 1932 году, и кинозвезду в него «подсадили» при помощи компьютерного фоторедактора.

Автор учебника Игорь Щупак уже оправдывался по этому поводу, заявив, что Ривза добавили ради привлечения внимания школьников. Однако нигде в подписях к снимку не указано, что он отличается от оригинала.

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