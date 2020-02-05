Губернаторы предлагают цифровизировать потребность в специалистах

Губернаторы российских субъектов предлагают создать единую цифровую платформу, с помощью которой «предприниматели и прочие работодатели могли бы формировать потребность в профессиональных кадрах». Об этом сообщил руководитель Кировской области Игорь Васильев в кулуарах семинара-совещания членов Государственного совета.

«Тогда, на мой взгляд, система образования будет работать куда лучше», — уверен Васильев

Глава Тамбовской области Александр Никитин добавил, что единая информационная платформа позволит вузам более точно «систематизировать и обрабатывать» данные о необходимом количестве бюджетных мест.

Ключевой вопрос — контрольная цифра приема. До 2024 года финансирование вузов будет увеличено. Мы заинтересованы в том, чтобы контрольные цифры приема были понятны и обеспечивали наши потребности в кадрах для региональных отраслей. В противном случае запрос будет гораздо выше, чем-то количество бюджетных мест, которое до нас доводится, — пояснил Никитин.

Временно исполняющий обязанности руководителя Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь обратил внимание, что формат обсуждения управленческих решений в рамках семинара-совещания является весьма эффективным. Такой формат, подчеркнул Развожаев, позволяет губернаторам, членам правительства, представителям законодательной власти и экспертам всесторонне рассматривать те или иные вопросы.

«У губернаторов один посыл, правительство видит вопрос по-другому. Сегодня члены правительства работают с нами, поэтому все, что выносится на обсуждение, всесторонне проработано и имеет общую позицию, что в будущем должно помочь быстро реализовать поручения на практике», — рассказал Развожаев.

Семинар-совещание, дополнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, также увеличивает политический вес глав регионов.

Я думаю, это правильно. Необходимо увеличивать роль регионов в развитии научно-образовательного потенциала на своей территории и в других сферах. И это согласуется с предложением президента РФ Владимира Путина, обнародованным во время послания Федеральному собранию. Глава государства сказал, что роль губернаторов и Государственного совета должна быть повышена, — сказал Травников.

По словам главы Новосибирской области, новый формат уже принес положительные результаты. «В ходе прошлого семинара-совещания нам удалось добиться принятия ряда решений, направленных на комплексную реализацию национальных проектов. Речь идет о выделение регионам средств на капитальный ремонт школ, модернизацию локальных сетей образовательных учреждений. Изначально этих мероприятий в проекте не было. Данные факторы подтверждают, что тренд на повышение роли губернаторов и Госсовета приносит конкретные результаты», — резюмировал Андрей Травников.