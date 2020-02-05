Президент России Владимир Путин предложил поправки к Конституции для того, чтобы уберечь страну от установления диктатуры. Такое мнение высказал политолог Глеб Кузнецов, выступая в рамках круглого стола в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

«Путину важно, что будет происходить после 2024 года, поэтому он стремится зафиксировать свое политическое наследие», — утверждает эксперт.

Он добавил, что конституционные поправки Владимира Путин снижают роль личности в политике и распределяют ключевые властные полномочия между государственными институтами. «В то же время все демократические принципы, которые основаны на Конституции, сохраняются. Более того, они укрепляются, поскольку перераспределение полномочий между разными ветвями власти создает более сбалансированную и гармоничную систему», — сказал Кузнецов.

По мнению политолога, конституционные поправки можно разделить на три больших блока.

Первый блок — это сохранение и укрепление суверенитета России. Сюда Кузнецов относит поправку о приоритете Основного Закона над международными соглашениями. При этом, уверен эксперт, данная поправка никак не скажется на международных соглашениях о защите прав и свобод человека. Еще одним важным элементом этого блока Глеб Кузнецов назвал поправку, запрещающую высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах. «То есть чиновникам придется быть патриотами не только на словах, но и на деле», — пояснил политолог.

Второй блок — конституционная фиксация социальных гарантий государства. «Многие помнят социальный крах девяностых годов. Помнят, как после краха СССР власти начали заявлять, что людям они ничего не должны. Путин хочет, чтобы в будущем эта ситуация не повторилась», — считает Кузнецов.

Третий блок — создание конституционного механизма разделения властей. Расширяются полномочия парламента, разъясняются принципы функционирования судебной системы. Также Путин хочет «закрепить в Конституции органы власти, которые уже существуют, но не обладают местом в российском законодательстве», полагает Глеб Кузнецов. «Я говорю о Совете безопасности и Государственном совете. Такие поправки призваны уберечь страну от установления единоличного правления. Чем более совершенна система разделения властей, тем более страна защищена от диктатуры. Поэтому Путин добровольно отказывается от части президентских полномочий», — заключил эксперт.

Президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев в свою очередь обратил внимание, что «благодаря конституционным поправкам Владимира Путина все органы власти будут участвовать в принятии важных федеральных решений».



Зачастую возникает такая ситуация, когда на федеральном уровне принимается то или иное решение, а регионы с этим решением согласиться не могут. А потом жалуются, что их не спросили, с ними не посоветовались. Закрепление в Конституции роли Государственного совета, куда входят губернаторы всех регионов, поможет эту проблему решить. Теперь весь политический класс будет вовлечен в процесс принятия федеральных решений, и никто не сможет сказать, что с ним не посоветовались, — рассказал Гусев.

«Эта практика уже существует, — подчеркнул политолог. — В прошлом году губернаторы заявили федеральной власти о необходимости сосредоточиться на проблемах первичного звена медицины, чтобы любой человек, живущий даже в самом отдаленном регионе России, мог получить такие же качественные услуги, как и в Москве. И они были услышаны. Развитие первичного звена медицины было включено в список национальных проектов главы государства».