В автопилоте Tesla нашли опасную уязвимость

Международная команда ученых из Израиля и России опубликовала исследование, в котором показала, как система-помощник ADAS в автомобилях Tesla совершает ошибки, позволяя водителю выехать на встречную полосу.

Эту уязвимость заметили во время недавних тестов, где выяснилось, что неровная разметка, а также рекламные вывески сбивают систему-помощник и машина может легко выехать на встречную полосу.

Напомним, что на сегодняшний день не существует ни одного беспилотного автомобиля 4-го или 5-го уровня по классификации SAE, но многие производители, например Renault, пользуются ADAS — современными системами автоматизации вождения.

Эта система не является автопилотом, однако может помочь водителю во время движения. Например, сигнализировать о наезде на разделительную полосу, предупреждать об опасных участках дороги, а также тормозить в экстренных ситуациях.

Как заявляют сами производители ADAS, их система не может полностью заменить водителя, а подсказки, которые выдает помощник, довольно-таки точные. Даже если система ошибается, то не критично, уверяют производители.

Однако эксперты безопасности доказали обратное. В рамках недавних испытаний эксперты из России и Израиля решили выяснить, как система будет реагировать на резкие изменения разметки на дороге. Например, если на дороге появится рекламное объявление, выводимое проектором.

Для тестирования эксперты безопасности выбрали Tesla Model X с системой Autopilot, а также Renault Captur, оборудованный модульной системой Mobileye 630 Pro, выполняющей функции ADAS.

В рамках эксперимента специалисты проецировали на деревья и стены различные дорожные знаки, зашифрованные в рекламных объявлениях, чтобы проверить, сможет ли ADAS и Autopilot отличить их от настоящих. Оказалось, что обе системы легко поддались обману.

Также мы попытались обмануть автомобили с помощью дрона, который проецировал изображение только для одной конкретной машины. У нас снова это получилось. Это не очень хорошие результаты, так как эксперимент показал, что если злоумышленник захочет вывести из строя авто, то ему это удастся с помощью беспилотного дрона, как минимум, — рассказали специалисты.

Эксперты также пояснили, что для автомобилей с функцией ADAS такая уязвимость не является критичной, однако в случае с Tesla, у которой Autopilot может полностью заменить водителя, ошибка системы обойдется дорого.

Автомобили также не прошли тест на некорректную разметку. С помощью проекции специалисты сделали неправильную разметку, заходящую на зону асфальта, где находился вымышленный пешеход. Системы обоих авто не распознали ошибку разметки и «сбили» человека.



Авторы исследования призывают разработчиков систем-помощников и автопилотов тщательно обучать нейросети фильтровать объекты и вычислять среди них ненастоящие.