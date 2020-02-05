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Присяжные признали виновным убийцу полицейского в московском метро

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© YouTube

© YouTube

Коллегия присяжных заседателей в Мосгорсуде 4 февраля вынесла вердикт 44-летнему Нурлану Муратову, которого обвиняли в убийстве полицейского в столичном метро на станции «Курская» в 2018 году. Мужчина признан виновным, а также «заслуживающим снисхождения». В связи с этим ему не может быть назначено максимальное наказание по инкриминируемой статье.

Уголовное дело в отношении Муратова было заведено по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

«Присяжные большинством голосов признали Муратова виновным в инкриминируемом преступлении. При этом они сочли его заслуживающим снисхождения», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы суда.

Следствие установило, что в ночь на 3 сентября 2018 года 23-летний сотрудник полиции после проверки документов привел Муратова в специальное помещение на станции метро «Курская» для составления административного протокола. Задержанный отобрал у полицейского пистолет и убил его выстрелом в голову. В Сеть тогда выложили видеозапись с подозреваемым.

Уроженец Киргизии Нурлан Муратов стал гражданином России более десяти лет назад.

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