В результате схода лавины в Грузии погибла россиянка
- 04 февраля 2020, 22:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вблизи поселка Степанцминда в Казбегском муниципалитете Грузии в результате схода лавины погибла гражданка России.
Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, вечером 4 февраля на участке автодороги Коби-Гудаури из-за схода лавины в овраг упал автомобиль, в котором находились три человека.
«В результате происшествия погибла одна женщина — гражданка РФ», — приводит сообщение «Интерфакс».
Двух человек спасателям удалось вызволить живыми. Ими оказались граждане Грузии и Армении.
Ранее сообщалось, что в горах Алтая под лавиной погибли семь туристов.
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