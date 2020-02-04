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В результате схода лавины в Грузии погибла россиянка

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© pixabay.com

© pixabay.com

Вблизи поселка Степанцминда в Казбегском муниципалитете Грузии в результате схода лавины погибла гражданка России.

Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, вечером 4 февраля на участке автодороги Коби-Гудаури из-за схода лавины в овраг упал автомобиль, в котором находились три человека.

«В результате происшествия погибла одна женщина — гражданка РФ», — приводит сообщение «Интерфакс».

Двух человек спасателям удалось вызволить живыми. Ими оказались граждане Грузии и Армении.

Ранее сообщалось, что в горах Алтая под лавиной погибли семь туристов.

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