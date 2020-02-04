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В Казанском зоопарке на стенд с дикими животными попало фото африканца

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© youtube.com

© youtube.com

В новом зоопарке Казани установлен познавательный стенд «Взгляд Африки», знакомящий посетителей с африканскими животными.

Однако в одной из ячеек почему-то оказалось фото африканца, которого вряд ли можно отнести к представителям фауны.

Ошарашенные посетители запечатлели этот казус на видео.

На кадрах видно, что стенд представляет собой деревянный щит с табличками, на каждой из которых изображен глаз, по которому нужно угадать, какое африканское животное скрывается за ним. Однако на табличке, расположенной в правом углу нижнего ряда, изображен человеческий глаз, а под табличкой находится фото темнокожего мужчины.

Как отмечает URA.RU, новый зоопарк был открыт в Казани в конце декабря 2019 года, хотя его строительство велось с 2015 года. Ожидается, что новый зоопарк будет полностью заселен животными к 2021 году, пишет издание.

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