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МВД выявило проблемы, связанные с депортацией заболевших иностранцев

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© Андрей Самсонов/ТАСС

© Андрей Самсонов/ТАСС

Министерство внутренних дел РФ провело анализ норм законодательства, регулирующего правовое положение иностранных граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и в связи с этим подлежащим депортации.

В результате было выявлено отсутствие порядка взаимодействия территориальных органов МВД с медучреждениями при решении вопроса транспортировки депортируемых, а также требований по соблюдению мер личной и общественной гигиены.

В частности, оказалось, что для заболевших граждан не определены правила медицинского обеспечения и сопровождения к местам депортации, говорится в сообщении ведомства.

Исправить существующие пробелы правового регулирования призван проект федерального закона, которым предусмотрено наделение МВД РФ полномочиями по определению особенностей перевозки лиц указанной категории. Он необходим для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди населения страны и оказания содействия депортируемым иностранцам.

Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение правительства 30 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», которые определяют порядок выдворения мигрантов, страдающих опасными заболеваниями.

Недавно правительство РФ внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

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