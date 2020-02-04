Первый канал отказался от «Оскара»

Впервые за много лет Первый канал не будет транслировать церемонию вручения премии «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.

Это право телеканал уступил онлайн-кинотеатру Okko.

В компании Walt Disney Russia, владеющей правами на трансляцию церемонии в России, подтвердили, что Okko приобрел право показа.

Как объяснили «Коммерсанту» в пресс-службе «Первого канала», динамика рейтингов телетрансляции «оскаровской» церемонии в последние годы ухудшалась. Поэтому отказ от показа был вызван коммерческой нецелесообразностью.

В свою очередь гендиректор Okko Иван Городецкий отметил, что если в ближайшее время в сетке телеканалов не появится трансляция «Оскара», то онлайн-кинотеатр получит полный эксклюзив. При этом сумма сделки не разглашается.

В пресс-службе Okko сообщили изданию, что бесплатный доступ к просмотру трансляции будет предоставлен всем пользователям. Вести ее будут телеведущий Петр Фадеев, актриса Юлия Пересильд и актер Сергей Бурунов.

В декабре 2019 года СМИ сообщили об угрозе закрытия Первого канала из-за тяжелых финансовых проблем.