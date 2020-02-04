Первый канал отказался от «Оскара»
- 04 февраля 2020, 19:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Впервые за много лет Первый канал не будет транслировать церемонию вручения премии «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.
Это право телеканал уступил онлайн-кинотеатру Okko.
В компании Walt Disney Russia, владеющей правами на трансляцию церемонии в России, подтвердили, что Okko приобрел право показа.
Как объяснили «Коммерсанту» в пресс-службе «Первого канала», динамика рейтингов телетрансляции «оскаровской» церемонии в последние годы ухудшалась. Поэтому отказ от показа был вызван коммерческой нецелесообразностью.
В свою очередь гендиректор Okko Иван Городецкий отметил, что если в ближайшее время в сетке телеканалов не появится трансляция «Оскара», то онлайн-кинотеатр получит полный эксклюзив. При этом сумма сделки не разглашается.
В пресс-службе Okko сообщили изданию, что бесплатный доступ к просмотру трансляции будет предоставлен всем пользователям. Вести ее будут телеведущий Петр Фадеев, актриса Юлия Пересильд и актер Сергей Бурунов.
В декабре 2019 года СМИ сообщили об угрозе закрытия Первого канала из-за тяжелых финансовых проблем.
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