Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за шутки пассажира о коронавирусе

Следовавший из Торонто на Ямайку самолет канадской авиакомпании WestJet, вернулся в аэропорт после шутки пассажира, заявившего, что он якобы заражен коронавирусом.

Как сообщает CBC со ссылкой на полицию, во время полета один из пассажиров рейса внезапно встал и заявил, что недавно был в Китае, где заразился коронавирусом.

Отмечается, что на борту лайнера находились 243 пассажира.

«Члены экипажа сообщили об этом заявлении командиру воздушного судна, после чего было принято решение вернуться в аэропорт Торонто», — приводит телеканал сообщение полиции района Пил, в котором находится аэропорт.

Шутником оказался 29-летний мужчина. После приземления его арестовали и предъявили ему обвинение в причинении ущерба. Перед судом он предстанет 9 марта.

По последним данным, всего в Китае пневмонией нового типа заболели уже 20 471 человек, а количество жертв достигло 426. Большая часть случаев заражения приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань, однако власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая. Носители вируса также выявлены более чем в 20 странах мира, где они оказались после поездки в Китай.