Деньги для учителей и пенсионеров: топ-5 лучших региональных практик

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил очередной мониторинг лучших управленческих практик, которые реализуются в регионах России. Исследование проводилось с 27 января по 2 февраля 2020 года.

В пятерку лучших управленческих практик вошли следующие проекты:

Увеличение региональной доплаты для классных руководителей (Краснодарский край);

Доплата для одиноких пенсионеров (Московская область);

Увеличение региональных социальных выплат (Магаданская область);

Конкурс «Доктор месяца» (Сахалинская область);

Новый формат проведения заседаний правительства (Мурманская область).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал увеличение региональной доплаты за классное руководство на 1 тысячу рублей — до 4 тысяч рублей. По мнению экспертов из ЭИСИ, такая практика позволяет существенно увеличить доход педагогов и стимулировать внеклассную активность школьников.

В послании Федеральному собранию президент обозначил задачу развития образования и поддержки учителей. Были озвучены решения по поддержке учителей за классное руководство. Власть региона очень быстро смогла начать действовать в новых критериях, обозначенных в послании, — высказался директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Руководитель Московской области Андрей Воробьев рассказал в свою очередь о появлении в регионе новой социальной выплаты для одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет. Размер материальной помощи — 1 тысяча рублей в месяц. Воробьев отметил, что таких граждан около 220 тысяч в Подмосковье. Они начнут получать социальную выплату с 1 мая.

С 1 января 2020 года в Магаданской области в два раза увеличилась социальная помощь семьям и одиноким людям, находящимся за чертой бедности. Теперь размер этой помощи составляет 60 тысяч рублей. Эту сумму можно получить лишь один раз.

Кроме того, раз в месяц каждому жителю Магаданской области, чей доход ниже прожиточного минимума, будут выплачиваться из бюджета по две тысячи рублей.

Предложенная мера поддержки малообеспеченных граждан и семей призвана сделать адресную помощь эффективной и ощутимой. Инициатива встретит поддержку всех граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — прокомментировал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.



Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал идею местных общественников по организации конкурса «Доктор месяца». Пилотной участницей нового проекта стала вторая поликлиника Южно-Сахалинска. Среди посетителей медицинского учреждения будет проведен опрос, который поможет выявить лучших врачей.

«Подобные конкурсы помогают различным социальным группам понять друг друга и оптимизировать взаимодействие. Народные рейтинги врачей — такая же важная составляющая репутации специалистов и учреждений, как профессиональная оценка. Практика полезна и проста в применении», — отметила политконсультант Алена Август.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал проводить заседания регионального правительства в новом формате. С этого года в обсуждении текущей повестки принимают участие не только чиновники, но и представители бизнеса, педагоги, врачи, волонтеры и общественники. Разбившись на рабочие группы, они в течение дня вырабатывают решения и инициативы, которые затем представляют на заседании правительства.