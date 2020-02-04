Путин похвалил бизнес за развитие образования

Президент России Владимир Путин провел встречу с общественностью в Череповце. Участники мероприятия обсудили роль субъектов РФ в подготовке профессиональных кадров для экономики и социальной сферы.

Ранее Путин во время своего послания Федеральному собранию отметил важность участия бизнеса в развитии вузов в регионах. Речь идет о повышении квалификации преподавателей, а также об укреплении учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры учебных заведений за счет ведущих российских компаний и корпораций.

На встрече с общественностью Владимир Путин похвалил отечественный бизнес за его социальные и образовательные программы. Согласно оценке президента, российское предпринимательское сообщество «проделало огромный путь и стало действительно социально ответственным».

Я не знаю ни одной нашей крупной компании, у которой не было бы программ социального развития, есть у всех, — сказал глава государства.

Среди примеров социальной работы крупного бизнеса он привел компании «Фосагро» и «Северсталь». Много, по мнению Путина, делают и другие российские предприятия.



Настоящим прорывом в сфере партнерства образовательных учреждений и бизнеса может стать, по мнению одной из участниц встречи в Череповце, появление в Новгородской области технологической долины, специализирующейся на развитии отечественной электроники. Женщина попросила Владимира Путина поддержать реализацию данного проекта, передает ТАСС.

Президент ответил, что дело это, разумеется, нужное и весьма перспективное.

Возможно ли и нужно ли создавать технологическую долину прямо у вас — в Великом Новгороде? Я не знаю. Очень хочется, но нужно просто посмотреть, я просто не представляю, в каком состоянии сейчас это все находится, — подчеркнул Путин.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя встречу в Череповце, отметил, что «развитие человеческого капитала, согласно плану Владимира Путина, является краеугольным камнем развития инновационных технологий и огромного экономического потенциала России».

«В этом плане президент действует последовательно, в рамках своих представлений о будущем страны. Главное политическое событие года — это, безусловно, послание Федеральному собранию. В нем он достаточно точно определил, что развитие человеческого капитала — ключевой фактор будущего успеха. Встреча в Череповце является, на мой взгляд, продолжением этой темы», — сказал эксперт в интервью «Ридусу».