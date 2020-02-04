Президент России Владимир Путин поддержал идею наставника и организатора конкурса «Мой первый бизнес», студента факультета «Капитаны» РЭУ им. Плеханова Олега Голикова об открытии в российских школах кружков по предпринимательской деятельности.

Эту идею Голиков озвучил на встрече главы государства с общественностью в Череповце. Молодой человек рассказал, что в Москве сейчас работают уже более 200 тематических кружков по предпринимательству, на которых школьники вместе с наставниками учатся создавать и продвигать свои проекты. По его мнению, такую практику — школьные кружки предпринимательской деятельности — стоит и дальше внедрять и распространять.

«Думаю, что вы правы. Я полностью с вами согласен. Нужно, конечно, учесть в общей системе, общей нагрузке», — сказал Владимир Путин.

«Действительно, мы такую работу знаем и анализируем. По Москве достаточно эффективно, но и в других регионах есть опыт такой работы. Поэтому мы, конечно, обобщим и с молодым человеком встретимся, обсудим и будем дальше делать обязательно», — добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который тоже присутствовал на встрече.

«Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», старт которому был дан в 2017 году. В конкурсе 2019−2020 годов приняли участие более 700 тысяч человек из России и десятков других стран. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников. Наставниками конкурса выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты факультета бизнеса «Капитаны».

Платформа «Россия — страна возможностей» была инициирована президентом России Владимиром Путиным и запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года.

Главная цель президентской платформы — создание в России социальных лифтов для молодых специалистов. И конкурс «Лидеры России» уже зарекомендовал себя как эффективнейший социальный лифт: за два года назначения на высокие позиции получили свыше 150 участников проекта, среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.