Предполагаемому агенту ЦРУ в Иране вынесен смертный приговор

К смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы приговорен предполагаемый агент ЦРУ.

Как сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаилии, смертный приговор вынесен Амиру Рахимпуру, который пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США.

«Приговор должен быть в скором времени приведен в исполнение, чтобы его покровители поняли, что Иран не будет попустительствовать своим зарубежным врагам», — цитирует Исмаили агентство Tasnim.

Он добавил, что еще два агента ЦРУ, осуществлявшие свою деятельность в благотворительной организации, приговорены к десяти и пяти годам заключения.

Как отмечает ТАСС, обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном привело к тому, что в Иране стали активно выявлять иностранных агентов. Еще 1 октября 2019 года смертный приговор был вынесен гражданину страны за шпионаж в пользу США.

В беседе с агентством эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин заявил, что смертный приговор предполагаемому агенту ЦРУ в Иране станет новым шагом в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани, глава элитного подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Иран ответил в ночь на 8 января залпом по авиабазам США, расположенным в Ираке. Была повреждена техника и инфраструктура, но никто не пострадал.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удар по базам «пощечиной Соединенным Штатам» и призвал американских военных покинуть регион. Иран не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны США, пообещал постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в специальном обращении к нации заявил, что Америка ответит Ирану не оружием, а новыми экономическими санкциями.

