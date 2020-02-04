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Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью в Череповце, что предложенные им поправки к Конституции призваны не продлить его властные полномочия, а улучшить ситуацию в государстве.

По словам Путина, поправки «продиктованы просто жизнью», поскольку «некоторые вещи сегодня, к сожалению, не работают так, как должны работать».

За время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно. И то, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, меня это радует. Чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народными будут поправки, — приводит слова Владимира Путина ТАСС.

С предложением внести поправки в Конституцию выступил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Госдума приняла проект в первом чтении. Рабочая группа по работе над изменениями планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

Поправки Путина в основной закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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