Премия президента РФ молодым ученым присуждена за исследование опухолей

Стали известны лауреаты премии президента РФ в области науки и инновации для молодых ученых. В этом году премию дали за исследование проблем обучения и за изучение опухолей.

Напомним, что премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы.

Размер каждой премии с 2020 года составляет 5 миллионов рублей.

В феврале этого года состоялось объявление лауреатов премии за 2019 год. Ими стали Марина Ширманова из Приволжского исследовательского медицинского университета — за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга и визуализацию внутри живой ткани — и Сергей Макаров из Университета ИТМО — за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники.

Третьим лауреатом оказался Александр Веракса из МГУ имени Ломоносова за длительное масштабное исследование когнитивного и эмоционального развития детей и проблем успешности обучения.

Тридцатисемилетний ученый на протяжении десяти лет собирал информацию об успеваемости школьников, а также об их эмоционально-психическом состоянии с помощью различных тестов. В исследовании приняли участие более 20 тысяч школьников из 12 регионов России.

Ученый рассказал, что на основе собранных данных была построена математическая модель, которую можно применять для анализа академических достижений и эмоционально-личностного развития детей.

Организаторы премии рассказали, что в 2019 году заявок было меньше по сравнению в 2018 годом, однако все работы, присланные на конкурс, соответствовали правилам премии.

