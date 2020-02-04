Гибель неизбежна: в Антарктике изучили самый большой ледник Туйетса
- 04 февраля 2020, 12:03
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Ученые из Технического университета Джорджии опубликовали работу, в которой рассказали, как проходило исследование самого большого ледника в Антарктике. Так как его основание находится на большой глубине, инженеры создали беспилотную подводную лодку, способную самостоятельно провести исследование.
Главной целью миссии было выяснить, в каком состоянии сейчас находится ледник. Это крайне важно, так как из-за глобального потепления многие ледники начинают таять, — поделились исследователи.
Напомним, что, по последним оценкам ООН, глобальное потепление нагрело нашу планету примерно на 1,1 °C по сравнению с доиндустриальными значениями (с 1850 по 1900 год) и на 0,2 °C выше, чем в 2011—2015 годах.
Если сравнить по обледенению площадь Земли сейчас с показаниями 40-летней давности, то можно заметить, что количество морского льда сокращается со скоростью около 12% за десять лет. Самый быстрый темп таяния наблюдался в период с 2015 по 2019 год.
Ученые хотели выяснить, какова вероятность разрушения ледника в ближайшие годы. Особое внимание было уделено зоне заземления — линии, на которой основание ледника встречается с морским дном.
В рамках нового исследования беспилотная подводная лодка Icefin изучила основание ледника Туйетса в Западной Антарктиде. Он получил свою известность не только благодаря внушительным размерам, но и потому, что представляет большую угрозу для уровня Мирового океана в случае разрушения.
Чтобы добраться до основания ледника, беспилотная подводная лодка проплыла около 15 км под водой. Сейчас специалисты еще занимаются расшифровкой полученных данных, однако уже понятно, что гибель ледника неизбежна.
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